اليابان تستضيف قمة لزعماء جزر ومناطق المحيط الهادئ لبحث مواجهة نفوذ الصين

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، أن بلاده سوف تستضيف قمة لزعماء الدول الجزرية، والمناطق، في المحيط الهادئ، بالعاصمة طوكيو في الفترة من 16إلى 18 يوليو المقبل.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي إن الزعماء سوف يناقشون تغير المناخ ضمن العديد من القضايا الأخرى، بحسب ما ذكرته وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وأضاف هاياشي: "تمثل هذه القمة فرصة مهمة للحفاظ على النظام العالمي الحر المنفتح، القائم على سيادة القانون، وتوسيع دائرة التعاون"، مشيرا إلى ضرورة مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وتُعقد قمة الدول الجزرية في المحيط الهادئ كل ثلاث سنوات منذ عام 1997.

وسوف تلتقي وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا نظراءها من جزر ومناطق المحيط الهادئ في فيجي في الثاني عشر من الشهر الجاري للتحديد جدول الأعمال الأساسي للقمة، بحسب وزارة الخارجية .

تأتي القمة في خضم مساعي الصين لتعزيز نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والخلافات بشأن جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي- يطلق عليها اسم "سينكاكو" في اليابان" و"ودياويو" في الصين- فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان، والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية.