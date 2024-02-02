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سفير الاتحاد الأوروبي: نسعى من أجل مصلحة قضية المياه في مصر

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 11:03 ص

قال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، إن الاتحاد يسعى من أجل مصلحة قضية المياه في مصر، وما تشمله من جوانب عدة منها محطات المياه، والصرف والتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدًا أن الاتحاد يهتم بصورة كبيرة بملف المياه وهناك منظمات ودول كثيرة نتعاون معها بهذا المجال في منطقة البحر المتوسط، ومنها الشراكة مع مصر التي تواجه تحديات كبيرة كدولة في هذا الملف.

وأكد برجر، خلال كلمته مساء أمس الخميس، في مؤتمر مناقشة قضايا المياه بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعم الشركات الناشئة المهتمة بهذا المجال.

وأشار سفير الإتحاد الأوروبي إلى أن اختيار الإسكندرية ضمن الشراكة جاء لارتباطها مع أوروبا بقنوات مائية مفتوحة، وهناك مذكرة تفاهم إطارية وقعت بين مصر والإتحاد يجب أن تترجم إلى خطوات عملية للوصول لإدارة ملف المياه بشكل جيد.

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