تقرير: انتهاء أزمة احتجاز رهائن في مصنع أمريكي في تركيا بعد تسع ساعات

ذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا أنه تم إطلاق سراح سبعة أشخاص كانوا محتجزين كرهائن لما يقرب من عشر ساعات على يد مسلح اقتحم مصنعا أمريكيا للسلع الاستهلاكية في غربي تركيا يوم الخميس.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" ووسائل إعلام تركية أخرى، مساء الخميس، أن الرجل المسلح استسلم وتم إطلاق سراح الأشخاص السبعة الذين كانوا محتجزين كرهائن في المصنع الواقع في مقاطعة قوجه إيلي غربي البلاد، بعد محنة استمرت تسع ساعات ونصف الساعة.

ولم تعلق السلطات حتى الآن على الحادث.

وكانت خلفية الهجوم غير واضحة في البداية. وذكرت وكالة ديميرورين للأنباء أن المسلح كان يحتج على الحرب المستمرة في غزة. والولايات المتحدة تعتبر حليفا وثيقا لإسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورا تظهر الرجل داخل المصنع. وشوهد وهو يقف أمام جدار رسم عليه العلمين التركي والفلسطيني.

ولم يتسن التحقق من الصورة بشكل مستقل حتى الآن.

واندلعت حرب اسرائيل على غزة بعد هجوم حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بحسب السلطات الاسرائيلية..

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، فقد قتل أكثر من 27 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحملة العسكرية الانتقامية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أنه كان قد أدان في البداية هجوم حماس، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف في وقت لاحق حماس- التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إرهابية - بالمقاتلين من أجل الحرية.