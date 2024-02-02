أحمد سليمان: صفقات الزمالك في يناير بـ50 مليون جنيه

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قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الصفقات الشتوية لتدعيم فريق الكرة لم تكلف خزينة النادي الكثير من الأموال.

أشار سليمان خلال استضافته عبر قناة MBC مصر إلى أن ناديه صرف 50 مليون جنيه لضم 11 لاعبا في يناير.

أوضح أن هناك عددا من الصفقات التبادلية بخلاف التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة.

ولفت أيضا إلى أن الزمالك نجح في تقليص أسعار اللاعبين بإبرام صفقات قيمتها تتراوح بين مليون ومليوني جنيه.

وكان الزمالك أعلن تعاقده مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر إضافة واستعارة محمد شحاتة من طلائع الجيش لنهاية الموسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

كما انضم أيضا كل من ناصر ماهر، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الأمريكي والفلسطيني ياسر حمد والأوغندي موتيابا ومهاب ياسر من الداخلية ومحمد عاطف من طنطا إضافة إلى زياد كمال لاعب إنبي.