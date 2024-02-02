مرور 650 فردا من معبر رفح في الاتجاهين

شهد معبر رفح البري بشمال سيناء، أمس الخميس، مرور 650 فردا في الاتجاهين، بينهم مصابين ومرضى ووفود دولية وأصحاب الجوازات الأجنبية.

وذكر مصدر في معبر رفح البري، أنه تم استقبال قادمين من قطاع غزة نحو 541 فردا من أصحاب الجوازات الأجنبية والمصريين، و7 جرحى، و21 مريضا، و36 مرافقا، و2 وفد هيئة رحمه، و5 أمم متحدة، و3 من المجلس النرويجي، و12 فردا إماراتيا، وبلغت حركة الوصول 627 فردا.

كما أشار المصدر إلى مغادرة 23 فردا الأراضي المصرية، منهم 10 أفراد فلسطينيين، و1 حالة وفاة، و11 فردا من الإمارات، و1 من منظمة أطباء بلا حدود.