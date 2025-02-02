الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة وتطالب بتدخل دولي جاد لوقفه

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما حدث مؤخراً من إقدامهم على إحراق مسجد في قرية عرب المليحات، والاعتداء على المواطنين في مسافر يطا وغيرها.

و قالت الخارجيه الفلسطينيه في بيان على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي :" تاتي اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها ضد شعبنا، خاصة في شمال الضفة الغربية، عبر تنفيذ عمليات تخريب واسعة ونشر الدمار في البلدات الفلسطينية، وإجبار المدنيين العزل على النزوح من منازلهم وأحيائهم".

وعبر البيان عن القلق من المشاريع الاستعمارية التي تغذي العدوان المستمر، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، ووقف إطلاق النار، وإنهاء دوامة الحروب.

وطالب البيان بموقف دولي واضح وحازم لوقف هذا العدوان، وتحقيق التهدئة، وفتح مسارات سياسية جادة لحل الصراع بالوسائل السلمية.