ترامب يدافع عن قراره بفرض رسوم على كندا والمكسيك والصين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قراره المثير للجدل بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك والصين، بعد أن أعلنت هذه الدول أنها سترد بتطبيق رسوم مضادة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لن نكون الدولة الغبية بعد الآن".

وأكد ترامب أن هذه الخطوة من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وكتب ترامب: "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا!)".

وأضاف: "لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وسيكون كل شيء يستحق الثمن الذي يجب دفعه".

وكتب قائلا: "سيكون هذا العصر الذهبي لأمريكا!".

ووقع ترامب أمس السبت أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% على المنتجات الصينية. كما سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على واردات الطاقة من كندا.

وأعلنت الدول الثلاث على الفور أنها ستتخذ تدابير مضادة.

وفي منشور آخر، استهزأ الرئيس بكندا. وكتب: "نحن لا نحتاج إلى أي شيء مما لديهم. لدينا طاقة غير محدودة، يجب أن نصنع سياراتنا الخاصة، ولدينا المزيد من الأخشاب أكثر مما يمكننا استخدامه".

وقال ترامب إنه "بدون التجارة مع الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها دعم ضخم، فإن كندا تتوقف عن الوجود كدولة قابلة للحياة. قاسي ولكن صحيح!".

وأشار ترامب مجددا إلى أن كندا ستكون أفضل حالا إذا انضمت إلى الولايات المتحدة كولايتها الـ51، مضيفا أن هذا يعني أيضا أنها لن تضطر لدفع الرسوم.