إيران تزيح الستار عن صاروخ جديد: قادر على الوصول لأي منطقة في إسرائيل

عرضت إيران صاروخا جديدا متوسط المدى قادرا على الوصول إلى أي منطقة من إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إسنا" اليوم الأحد.

ويبلغ مدى صاروخ "اعتماد" 1700 كيلومتر، حسبما أفادت الوكالة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكیان في حفل تقديم الصاروخ: "تقنيتنا الصاروخية مصممة فقط لضمان عدم تجرؤ أي أحد على مهاجمتنا".

كان "محور المقاومة" الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل قد تعرض لضربات شديدة مؤخرا بسبب الضغوط على حلفائها في لبنان وسوريا.

كما تواجه طهران وضعا اقتصاديا صعبا قد يتفاقم إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على البلاد.

واتبع ترامب نهجا صارما تجاه إيران خلال ولايته الأولى، حيث انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال بيزشكیان إن طهران مستعدة للتفاوض على اتفاق نووي جديد مع ترامب. ولن يكون من الممكن استئناف المفاوضات النووية، التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات وتحقيق فوائد اقتصادية لإيران، بدون الولايات المتحدة.