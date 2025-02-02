التعادل يحسم ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ديربي الغضب بين إيه سي ميلان وجاره إنتر ميلان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم إيه سي ميلان عن طريق متوسط الميدان الهولندي تيجاني ريجنديرز، الذي سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45)، بعد هجمة مرتدة سريعة لعبها رفائيل لياو عرضية أرضية ومهدها الحارس أمام ريجنديرز، الذي سددها بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عدل إنتر ميلان النتيجة في الدقيقة 90+3 عن طريق ستيفان دي فري بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى هيأها نيكولا زاليفسكي أمام دي فري داخل منطقة الجزاء، والذي سدد مباشرة في شباك ميلان.

سجل إنتر ميلان هدفًا في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق ديماركو، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، ثم عاد النيراتزوري في الدقيقة 33 وسجل هدفًا آخر عن طريق لاوتارو مارتينيز، ألغاه الحكم مرة أخرى بداعي التسلل أيضًا.

بهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 51، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، كما رفع إيه سي ميلان رصيده للنقطة 35 في المركز الثامن من جدول الترتيب.