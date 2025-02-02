ناد نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لإغاثة غزة

قرر نادي بودو جليمت النرويجي، التبرع لغزة بعوائد المواجهة التي خاضها ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، التي لعبت في 23 يناير الماضي.

وقال النادي النرويجي في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس»: "لا يمكن لنا أن نتجاهل أو نظهر غير متأثرين بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي، التي تتكشف في أجزاء أخرى من العالم، رغم أننا فريق كرة القدم، ولسنا طرفا سياسيا إلا أنه كان من المستحيل تقريبا التمييز بشكل واضح بين الرياضة والسياسة في الفترة، التي سبقت المباراة ضد الفريق الإسرائيلي لكننا نريد المضي قدما وفق القانون الداخلي الخاص بنا الذي يعبر عن فخرنا بعيدا عن ملاعب كرة القدم».

وأضاف: «الآن نريد أن نظهر للجميع أننا نضع أفعالنا وراء أقوالنا، وقررنا التبرع بجميع عائدات التذاكر، التي حصلنا عليها من مواجهة الفريق الإسرائيلي على أرضنا إلى منظمة الصليب الأحمر وتخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة الفلسطيني ومجموع ما حصلنا عليه هو 735000 كرونة نرويجية (تعادل 65 ألف دولار أمريكي) ونريد التبرع بها جميعا».

ووجه النادي، الشكر لجماهيره التي استطاعت ضبط نفسها في المواجهة ضد الفريق الإسرائيلي، ونجحت في تجاهل استفزازات مشجعي مكابي تل أبيب خلال المواجهة التي فاز بها النادي النرويجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

Alle de ordinære billettinntektene fra hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, vil vi donere til Røde kors og øremerke hjelpearbeid på Gazastripen. Det utgjør NOK 735 000,- og doneres fra oss alle. Les brev fra daglig leder og styreleder her 👇💛https://t.co/SI5yoIrGzv — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) January 31, 2025

واحتل نادي بودو جليمت المركز التاسع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم برصيد 14 نقطة.