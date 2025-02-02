قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إحدى طائراته أطلقت النار على سيارة وصفها بالمشبوهة وزعم أنها كانت تتحرك باتجاه شمال قطاع غزة خارج مسار التفتيش المحدد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، اليوم الأحد، استعداده لـ"أي سيناريو" وسيستمر في اتخاذ ما سماها بـ"إجراءات ضرورية لإحباط أي تهديد فوري لجنوده".

يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز، عن مصادر طبية قولها إن أربعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة على الطريق الساحلي غربي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم الأحد.

ومن بين الضحايا طفل، أثيرت شكوك بشأن استشهاده، غير أن مسعفين قالوا بعد ذلك إنهم تمكنوا من إنعاشه وإنقاذ حياته.

ويمثل الهجوم الإسرائيلي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامدًا، رغم أن جيش الاحتلال خرقه عدة مرات عبر عمليات إطلاق نار أو حتى شن غارات.