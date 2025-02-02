وفا: 4 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، واستشهاد مواطنين جراء قصف مركبتهما في قباطية.

وذكرت مراسل وفا أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء اليوم، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين.

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.