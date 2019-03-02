رئيس الرهبان الفرنسيسكان: على رجال الدين التوعية بأهمية التعايش السلمي وقبول الآخر







قال الأب مايكل بري الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، اليوم السبت، إن الدين المسيحي يدعو إلى التعايش والتعاون والسلام والرحمة، وكذلك الدين الإسلامي، الذي حث على المحبة والتراحم والتعاون.

وأضاف الأب مايكل بري، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي استضافتها قيم في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن العالم يشهد حاليا جهودا كبيرة لترسيخ قيم التعايش السلمي وقبول الآخر، والتراحم بين البشر.

وأشار إلى توقيع أكبر قطبين دينيين، هما شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، على وثيقة الأخوة الإنسانية بالإمارات، التي عكست حرصهما على إعلاء مبدأ السلام والتعايش السلمي.

وأوضح أن التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية يأتي إيماناً من كوننا إخوة متحدين نسعى من أجل السلام العالمي، مؤكدا ضرورة اتحاد أتباع الديانات على مبدأ الأخوة والتعايش وإرساء السلام العالمي.

واختتم كلمته بالتأكيد على دور رجال الدين في التوعية بأن الجميع أخوة والعمل على تنمية ثقافة الأخوة وقبول الآخر.