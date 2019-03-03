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باكستان تعيد خدمة القطارات مع الهند بعد انقطاع مؤقت

(د ب أ)
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 11:32 م | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 11:32 م

أعادت باكستان خدمة قطارات الركاب مع الهند، أمس الجمعة، بعد انقطاع قصير، وذلك مع بدء تخفيف التوترات بين الدولتين، وفقًا لرسالة من المتحدثة باسم هيئة السكك الحديدية الباكستانية، قرة العين فاطمة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن عودة الخدمة تزامنت تقريبًا مع إطلاق باكستان سراح الطيار الهندي أبهناندن فارتامان، ليلة الجمعة كـ«بادرة سلام».

وسوف تستأنف خدمة قطارات أخرى، سامجوتا إكسبريس، بعد غد الاثنين.

وكانت باكستان، علقت خدمة القطارات إلى الهند في 28 فبراير، وسط أسوأ توتر عسكري بين الدولتين في عقود، وقصفت الهند أهدافًا داخل باكستان، يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إنها ضربت معسكر تدريب لإرهابيين تُلقي عليهم باللائمة في الهجوم الذي حدث في 14 فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 40 من قواتها شبه العسكرية.

وأدى اشتباك يوم الأربعاء الماضي، إلى أسر باكستان لطيار بسلاح الجو الهندي.

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