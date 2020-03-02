تاس: روسيا تقول إنها لا تستطيع ضمان أمن الطائرات التركية فوق سوريا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الأحد أن موسكو لا تستطيع ضمان سلامة الطائرات التركية التي تحلق فوق سوريا بعد أن أعلنت دمشق أنها أغلقت مجالها الجوي فوق منطقة إدلب.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير بعد أن أسقطت تركيا طائرتين حربيتين سوريتين فوق إدلب يوم الأحد وقصفت مطارا عسكريا يبعد عن خطوط مواجهتها في تصعيد كبير لعملياتها العسكرية بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي.

ونقلت تاس عن الأميرال أوليج جورافليف قوله ”في هذه الظروف لا تستطيع قيادة القوة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية في أجواء سوريا“.