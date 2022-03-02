قال مسؤول أمريكي، إنّ القوات الروسية أطلقت 450 صاروخًا على أهداف أوكرانية خلال الأيام السبعة الماضية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المسؤول - دون أن تكشف هويته - القول إنّ القوات الروسية أصبحت فيما يبدو "أكثر عدوانية" في استهداف البنية التحتية داخل كييف.

في سياق متصل، قال مستشار للرئاسة الأوكرانية إن أكثر من 7000 جندي روسي قتلوا حتى الآن، لافتًا إلى اعتقال المئات من العسكريين الروس، بينهم ضباط.

وبدأت روسيا فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.