 عودة شلبي وغياب سامسون.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
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عودة شلبي وغياب سامسون.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

أمير نبيل
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 6:55 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

 حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

 خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

 خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" –  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

 خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه .


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