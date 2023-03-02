إصابة عامل في حريق مصنع تنر بمنشأة القناطر

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أصيب عامل سقط عليه جسم صلب، خلال إطفاء حريق نشب داخل مصنع تنر بطريق المناشي في منشأة القناطر بالجيزة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا، يفيد نشوب حريق داخل مصنع تنر بطريق المناشي السريع في منشاة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة عامل نقل إلى مستشفى مبارك المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.