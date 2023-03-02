انطلاق فعاليات سباق الهجن التنشيطي التاني بشرم الشيخ بمشاركة 1100 جمل

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات السباق التنشيطي الثاني للهجن بشرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 1100 جمل من جميع محافظات مصر.

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات السباق، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن هذا السباق يعتبر ضمن السباقات التنشيطية التي تجري بمضمار الهجن بشرم الشيخ بغرض اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار، والوقوف على جميع الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات، وتهيئة الأجواء المحفزة التي تسهم في إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن، والتراث المتوقع انطلاقه عقب عيد الفطر المبارك في آواخر شهر أبريل المقبل، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن هذه السباقات تعمل على تنشيط حركة السياحة بكل منتجعات خليج العقبة السياحية، وليس بمدينة شرم الشيخ فقط.

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء للقرية التراثية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن القرية التراثية تتضمن 10 ورش حرفية، وقاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة، ولاند سكيب.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية، وأماكن إيواء الهجن، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية، والأعمال الإبداعية التي تثري منطقة الهجن، وتزيد من الأعمال الجمالية بها.