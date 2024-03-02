حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، من خطورة وقف 16 دولة تمويل الوكالة، مشيرا إلى أن 6 دول رئيسية من بين هذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا تمثل حجر الأساس في دعم عمل المنظمة.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء السبت، إلى أن هذه الدول كانت بصدد تقديم ما يقارب 450 مليون دولار للأونروا خلال الشهر الماضي، موضحا أنها تشكل نسبة كبيرة من ميزانيتها.

وأعلن عن تبرع إيرلندا بحوالي 20 مليون يورو خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الجمعة، بينما تبرع الاتحاد الأوروبي بحوالي 50 مليون يورو.

وحذر من اضطرار الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية، وذلك إذا لم يتم تجديد المنح المالية، منوها أن الأونروا ستواصل العمل حتى شهر مارس وبعض الوقت من أبريل.

وأكد أن استمرار تعليق التمويل من شأنه أن يعيق الوكالة عن الاستمرار بتقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني بهذه الدول.