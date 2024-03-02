فوّض هشام ابن الموسيقار الراحل حلمي بكر المستشار مرتضي منصور المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك سابقًا، لاتخاذ كافة الإجراءات بدفن والده.

وقال هشام في رسالة صوتية : «أنا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفن والدي.. أؤكد لابد من نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يُتخذ أي قرار غير الرجوع لي أنا نجله الوحيد».

ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء الجمعة، بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، ويعد من أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى.

وقدم حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.