القوات الأمريكية تضرب صاروخا أرض جو تابعا للحوثيين في اليمن

ضربت الولايات المتحدة صاروخا أرض-جو تابعا للحوثيين في اليمن، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية.



وقالت القيادة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "إكس" "في أول مارس، شنت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية ضربة للدفاع عن النفس ضد صاروخ خاص بالحوثيين المدعومين من إيران، كان معدا للإطلاق من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن تجاه البحر الأحمر".



وأضافت القيادة أيضا أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، موضحة: "لم يكن هناك أي تصادم للصاروخ ولم يحدث أي ضرر لأي سفينة".