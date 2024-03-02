الإبلاغ عن هجوم جديد على بعد 15 ميلا بحريا غربي ميناء المخا اليمني

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غربي ميناء المخا اليمني، حيث يهاجم الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن خطوط الشحن.

وأضافت الهيئة في مذكرة: «قاد الطاقم السفينة إلى مرساة وتم إجلاؤه من قبل السلطات العسكرية»، وفق وكالة «رويترز».

ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويربط الحوثيون، وقف عملياتها التي أحدثت تأثيرات كبيرة على التجارة العالمية، وقف عملياتهم بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.