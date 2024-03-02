أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، بعد 12 يوما من تعرضها لقصف صاروخي من قبل جماعة الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار أعلنت عن غرق السفينة «إم في روبيمار» بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.

وكانت الحكومة اليمنية، قد دعت السبت الماضي، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة «روبيمار» المحملة بكميات كبيرة من الأمونيا والزيوت.

وقالت الحكومة اليمنية، إنها تدين استهداف الحوثيين للسفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها.

وحينذاك، أضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إصابة السفينة البريطانية «روبيمار» بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.