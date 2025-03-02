نتنياهو: إسرائيل تتبنى إطار وقف إطلاق النار الأمريكي كممر لمزيد من المفاوضات

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تبنت إطار وقف إطلاق النار الذي اقترحه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه طريق لمزيد من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتابع نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إسرائيل تعتمد إطار مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، بشكل مؤقت، خلال شهر رمضان وعيد الفصح"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد.

وأضاف نتنياهو: "بموجب اقتراح ويتكوف، في اليوم الأول من الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف المحتجزين في مرحلة واحدة".

وأكد نتنياهو، أنه بحلول نهاية الإطار -إذا تم التوصل إلى اتفاق- سيتم إطلاق سراح محتجزين الباقين في مرحلة واحدة.

وأضاف أن ويتكوف وصف الاقتراح بأنه ممر لمفاوضات بشأن مرحلة ثانية، وأن إسرائيل مستعدة للمشاركة في مثل هذه المحادثات.

وتأتي تصريحات نتنياهو فيما لا تزال إسرائيل وحماس في طريق مسدود بشأن تمديد وقف إطلاق النار المنقضي.