دعوات في بريطانيا لإلغاء زيارة ترامب إذا سحبت دعمها لأوكرانيا

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، مطالبات بإلغاء دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيام بزيارة رسمية لبلاده بعد مشادة استثنائية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وطالب بعض السياسيين البريطانيين بسحب دعوة ترامب لزيارة بريطانيا بعد أن اتهم ترامب زيلينسكي بأنه لا يشعر بامتنان كاف للولايات المتحدة لدعمها لأوكرانيا خلال الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كان من المفترض إلغاء الدعوة للزيارة، انتقد ستارمر السياسيين الذين وصفهم بأنهم يريدون توسيع هوة الخلافات مع واشنطن في وقت تواجه فيه أوروبا "لحظة حقيقية من الهشاشة".

وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إنه لن ينجر لذلك ويترك "أهم شيء على المحك حاليا.. نتحدث عن السلام في أوروبا".

ويتجنب ستارمر، على خلاف زعماء آخرين في أوروبا، انتقاد ترامب رغم استفزازات في شتى الملفات مثل غزة وأوكرانيا والرسوم الجمركية، حسب قناة العربية.

في سياق آخر قال رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، اليوم، إنه إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، فلا ينبغي أن تتم الزيارة الرسمية الثانية لترامب إلى المملكة المتحدة.

وأضاف سويني أنه من الصعب حاليا تصور استمرار الزيارة في ظل الأحداث "الصادمة" التي وقعت في المكتب البيضاوي الجمعة، حيث تم بث مشادة بين ترامب وزيلينسكي في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتأتي تعليقات سويني التي نشرت في صحيفة "صنداي ميل" البريطانية في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأوروبيون في لندن لصياغة موقف مشترك بشأن دعم أوكرانيا، وذلك عقب الاجتماع العاصف في البيت الأبيض.

وذكرت بعض التقارير أن ترامب يدرس وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا، التي أحيت مؤخراً الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب مع روسيا.

كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قدم بداية الأسبوع الجاري، رسالة من الملك تشارلز الثالث إلى ترامب، اقترح فيها عقد اجتماع في أحد العقارات الملكية في اسكتلندا قبل الزيارة الرسمية.

وقال سويني: "إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، وتخلت عن حليفها وخانت الديمقراطية، فلا يمكن للزيارة الرسمية أن تتم. هذا أمر لا يمكن تصوره ببساطة".

وأضاف سويني: "لكن في الوقت الحالي، بالنظر إلى الأحداث الصادمة التي وقعت أمس، من الصعب تصور أن الزيارة يمكن أن تتم".