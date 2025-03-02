تظاهر الآلاف من أنصار المرشح الرئاسي السابق اليميني المتطرف كالين جورجيسكو، الموالي للكرملين، في بوخارست يوم السبت مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو.

كما طالب المتظاهرون بإلغاء قرار إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز فيها جورجيسكو بالمركز الأول. واتهم المتظاهرون تشيولاكو بالفساد، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرومانية.

ويعتزم جورجيسكو الترشح للرئاسة مرة أخرى. وقد فتحت النيابة العامة في الآونة الأخيرة تحقيقا ضده بتهمة "التحريض على العمل ضد النظام الدستوري" وتأسيس منظمة فاشية.

وهناك شبهات باتصاله بمجموعة مسلحة بشكل غير قانوني. حيث تم احتجاز 16 عضوا من هذه المجموعة منذ يوم الجمعة، وفقا للنيابة العامة بتهمة "محاولة الاعتداء على النظام الدستوري".

وكان جورجيسكو قد فاز بشكل غير متوقع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن المحكمة الدستورية ألغت الجولة الأولى قبل التصويت في الجولة الثانية بسبب مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية. ويجب إعادة الانتخابات، والموعد المحدد لإعادتها في 4 مايو/أيار المقبل. ويجب أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري السماح لجورجيسكو بالترشح مرة أخرى.





