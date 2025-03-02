استطلاع: أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون عقوبة الإعدام

أعرب أكثر من 80% من اليابانيين عن تأييدهم لعقوبة الإعدام، قائلين إن وجود هذا النظام "لا مفر منه"، وفقا لأحدث استطلاع حكومي أجري في أواخر العام الماضي حول هذه القضية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في حين أن نسبة التأييد لعقوبة الإعدام ارتفعت بمقدار 3ر2 % لتصل إلى 1ر83% مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2019، فإن النسبة المطالبة بإلغائها ارتفعت بنسبة أكبر بلغت 5ر7% لتصل إلى 5ر16%، وفقا لنتائج الاستطلاع.

ويعتبر هذا هو الاستطلاع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه نسبة التأييد لعقوبة الإعدام 80% في الاستطلاع الحكومي الذي يجرى كل خمس سنوات.

يذكر أن اليابان مازالت واحدة من الدول القليلة بين الدول الصناعية الكبرى التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام.