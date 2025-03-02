مجلس الأمن القومي الأمريكي: نؤيد قرارات إسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة تؤيد قرارات إسرائيل المتعلقة بالخطوات المقبلة في غزة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن تل أبيب "تفاوضت بحسن نية" في المحادثات الجارية، مؤكدا أن حركة حماس "لم تعد مهتمة بوقف إطلاق النار عبر التفاوض"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.

وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.

وقال نتنياهو: "أريد أن أوضح أمرا آخر، لن تكون هناك وجبات مجانية. إذا ظنت حماس أنها تستطيع تمديد وقف إطلاق النار أو الاستفادة من شروط المرحلة الأولى دون أن نحصل عن أسرى، فهي مخطئة تمامًا".

وأضاف: "أنهينا المرحلة الأولى بنجاح كبير، حيث أعدنا 30 أسيرًا على قيد الحياة، وأعدنا إلى الدفن ثمانية قتلى"، معلنا أنه "مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حماس لمقترح ويتكوف، قررنا منع دخول أي سلع وإمدادات إلى غزة ابتداءً من صباح اليوم".