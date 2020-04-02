 غدا .. حوار نادر لتوفيق الحكيم علي ماسبيرو زمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا .. حوار نادر لتوفيق الحكيم علي ماسبيرو زمان


نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:00 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:00 م

تعرض قناة ماسبيرو زمان في الحادية عشر مساء غد الجمعة لقاء نادر اجراه الإعلامي مفيد فوزي مع الأديب الكبير توفيق الحكيم وحوار حول مؤلفاته واهم المحطات في حياته.
تعاد الحلقة في الثانية ظهر السبت وفي الساعة السادسة مساء الاحد المقبل.

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