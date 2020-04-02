الأكثر قراءة
وزير الاتصالات: 30 ضعفا لباقات الإنترنت حال السداد إلكترونيا
نقل 10 حالات مصابة بكورونا في بني سويف إلى مستشفى 15 مايو للعزل
فيديو.. هل تنخفض أسعار البنزين في مصر؟ متحدث الحكومة يجيب
الشركة السعودية تفسخ التعاقد مع إيناس عز الدين لإساءتها لمصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
تعرض قناة ماسبيرو زمان في الحادية عشر مساء غد الجمعة لقاء نادر اجراه الإعلامي مفيد فوزي مع الأديب الكبير توفيق الحكيم وحوار حول مؤلفاته واهم المحطات في حياته.تعاد الحلقة في الثانية ظهر السبت وفي الساعة السادسة مساء الاحد المقبل.