تعرض قناة ماسبيرو زمان في الحادية عشر مساء غد الجمعة لقاء نادر اجراه الإعلامي مفيد فوزي مع الأديب الكبير توفيق الحكيم وحوار حول مؤلفاته واهم المحطات في حياته.

تعاد الحلقة في الثانية ظهر السبت وفي الساعة السادسة مساء الاحد المقبل.