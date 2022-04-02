الجزائر تؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم في اليمن

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن ترحيب الجزائر بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم للأزمة اليمنية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت: "تأمل الجزائر في أن تشكّل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق".

وأضاف البيان: "وإذ تثمّن الجزائر مجددا هذه المبادرة، فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة كافة."

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن أمس الجمعة، موافقة أطراف النزاع في البلاد (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون) ، على هدنة تبدأ مساء اليوم و لمدة شهرين قابلة للتجديد.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.