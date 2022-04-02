العراق يرحب بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، ترحيب العراق بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكومةُ العراقيّة تُرَحِّبُ بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة".

وأضاف البيان، "نُثَمِّنُ جُهُود ومساعيّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتبنيّه مُبادرةً للحوار اليمنيّ - اليمنيّ، التي تهدف إلى وقف إطلاق النّارِ في اليمن؛ ونُعرِبُ عن دعمنا للجهود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة واستقرارها".

وتابع البيان أن "الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً".