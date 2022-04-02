بايدن يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في اليمن.

وقال بايدن - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - "أرحب بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في الصراع اليمني. هذه المبادرة هي مهلة طال انتظارها للشعب اليمني".

وأضاف بايدن "بعد سبع سنوات من الصراع، يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضروري للتوصل إلى تسويات سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم لجميع الشعب اليمني".

وتابع "أنا ممتن للدور القيادي للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في تحقيق هذه المبادرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنني ممتن للعمل الجاد الذي قامت به الحكومة اليمنية والثقة التي أولتها للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعمل على "ردع التهديدات لأصدقائنا وشركائنا بينما نواصل السعي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في جميع أنحاء المنطقة".