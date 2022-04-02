 الحرب في اليمن: إيران والسعودية ترحبان بالهدنة التي بدأت اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرب في اليمن: إيران والسعودية ترحبان بالهدنة التي بدأت اليوم

وكالات:
نشر في: السبت 2 أبريل 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 2 أبريل 2022 - 9:38 م
رحبت كل من السعودية وإيران بالهدنة في اليمن، التي من المفترض أن تستمر لشهرين، وتم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة.

وقد بدأ سريان الهدنة اليوم السبت، وهي أول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في حرب اليمن المستمرة من سبع سنوات منذ عام 2016.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على أن الهدنة تتماشى مع مبادرة السلام التي اقترحتها الرياض في العام الماضي.

كما أعربت إيران، التي تدعم المقاتلين الحوثيين، عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى رفع كامل للحصار ووقف دائم لإطلاق النار في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقد أطلق الحوثيون سراح ثلاثة من العاملين في منظمات المجتمع المدني، كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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