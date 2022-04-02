محافظ الشرقية يفتتح معرض منتجات شركة بترول بأسعار مُخفضة

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض منتجات إحدى شركات البترول من الزيوت والكيماويات والمنظفات، المُقام داخل مقر الإدارة الهندسية القديم أمام مبنى قصر ثقافة الزقازيق، وذلك ضمن مبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء تحت شعار (في حب مصر).

وقال محافظ الشرقية، في بيان اليوم السبت، إن الهدف من إقامة مثل تلك المعارض خدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من الزيوت والكيماويات والمنظفات ومنتجات العناية بالمنزل بأسعار مخفضة عن السوق.

وتفقد محافظ الشرقية، أقسام المعرض التي تضم منتجات زيوت السيارات والعناية بالمنزل من منظفات ومطهرات ومعطرات، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ الشرقية، التنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة والشركات لإقامة معارض ومنافذ بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية والملابس الجاهزة والأحذية، وكل احتياجات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بأسعار مخفضة عن السوق، وذلك تصديًل للغلاء وللوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا بنطاق محافظة الشرقية، قبل أن يؤكد على أن مبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء تستهدف خفض الأسعار وتشجيع الشركات الكبري على فتح منافذ جديدة داخل المحافظة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ويأتي ذلك عبر توفير السلع الغذائية والأساسية وكل مستلزمات واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.