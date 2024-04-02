 رئيس إيران يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق: هذه الجريمة الغادرة لن تمر دون رد - بوابة الشروق
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رئيس إيران يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق: هذه الجريمة الغادرة لن تمر دون رد

طهران-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 11:36 ص

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مقتل جنرالين في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في هجوم جوي إسرائيلي مشتبه به على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق بأنه "جريمة إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء.

ووصف رئيسي الهجوم الذي تم شنه أمس الاثنين بأنه "انتهاك صارخ للقواعد الدولية"، محذرا من أن هذه "الجريمة الغادرة لن تمر من دون رد".

وقٌتل في الهجوم جنرالان وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. واتهمت إيران إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عبر موقع" إكس"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم استدعاء ممثل دبلوماسي سويسري لتسليم "مذكرة دبلوماسية مهمة" إلى الولايات المتحدة بشأن الغارة الجوية.

وأضاف أمير عبداللهيان أنه تم التأكيد على المسئولية المشتركة للولايات المتحدة خلال اللقاء مع الممثل الدبلوماسي السويسري.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل. وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في طهران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل نحو 24 عاما.

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