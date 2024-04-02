حزب مستقبل وطن بالأقصر يواصل حملة إفطار مسافر

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري أمين الحزب، ومحمد عمران أمين التنظيم ومسؤولي أمانة مركز أرمنت، تنظيم مبادرات، توزيع الوجبات وإفطار المسافرين غرب المحافظة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها أمانة الحزب بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور إسماعيل السعدي، أمين تنظيم مركز أرمنت، إن حملة إفطار مسافر استهدفت عدد كبير من المواطنين والمارة، منذ بداية الشهر الكريم، خاصة المسافرين علي الطرقات السريعة من خلال أعضاء الحزب، قبل آذان المغرب.

ومن المقرر أن تستمر المبادرات الخاصة بتجهيز الوجبات، وإفطار المسافرين، وقوافل الخير التي تنتشر بكافة مراكز المحافظة حتى نهاية الشهر الكريم بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب والتي تهدف للتخفيف عن المواطنين.