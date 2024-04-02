ارتفاع ملموس لأسعار الذهب العالمي في مستهل أسبوع التداول

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع مملوس رغم ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية مع تراجع التفاؤل بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة مجددا.

في الوقت نفسه ،أظهرت بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي نموا طفيفا لنشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مما دعم الدولار.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 5ر0% إلى 08ر105 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 70ر18 دولار إلى 10ر2257 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد ارتفاعه إلى 40ر2286 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 157ر0 دولار إلى 073ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0415ر0 دولار إلى 0485ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نموا غير متوقع لنشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعد انكماش مستمر على مدى 16 شهرا، بفضل الارتفاع القوي في الإنتاج والطلب، في حين زادت أسعار مستلزمات الإنتاج.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 8ر47 نقطة خلال فبراير الماضي.

كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد انخفض خلال فبراير بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 091ر2 تريليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

جاء التراجع غير المتوقع للإنفاق على خلفية التراجع الكبير في الإنفاق على مشروعات التشييد العامة الذي تراجع بنسبة 2ر1% إلى ما يعادل 4ر474 مليار دولار سنويا.