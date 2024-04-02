جالطة سراي يواصل الابتعاد بصدارة الدوري التركي

مصر تدين الهجوم الذي استهدف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة

النائب عمرو فهمي: كلمة الرئيس السيسي بعد حلف اليمين جاءت كاشفة للتحديات التي واجهت مصر

سكرتير حزب الغد: كلمة الرئيس تؤكد أن حماية الوطن ومقدراته هي الطريق الذي لا حيد ولا تراجع عنه