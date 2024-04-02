جالطة سراي يواصل الابتعاد بصدارة الدوري التركي

واصل جالطة سراي الابتعاد بصدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه هاتاي سبور 1-0 اليوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين.
وعلى ملعب رامس بارك، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز لجالطة سراي في الدقيقة 12.
الفوز رفع رصيد جالطة سراي في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه فناربخشة.
وفي مباراة ثانية،اكتسح تشايكور ريزا سبور مضيفه اسطنبول سبور بنتيجة 4 /صفر.
وعلى استاد اسنيورت نجمي قادي اوغلو، انتهى الشوط الأول بتقدم تشايكور بهدفين حملا توقيع إبراهيم أولاويين في الدقيقة الرابعة ومارتن مينشيف في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني سجل مارتن مينشيف الهدف الثاني له والثالث لتشايكور في الدقيقة 64 وتكفل ديفيد أكينتولا بتسجيل الهدف الرابع في الثواني الأخيرة.
الفوز رفع رصيد تشايكور إلى 45 نقطة في المركز الخامس وظل اسطنبول في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.
وفي باقي المباريات فاز ألانيا سبور على مضيفه غازي عنتاب سبور 3 /صفر وتعادل أنطاليا سبور مع أنقرة جوجو 1 /1.