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ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:22 م

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 18ر0 % ليصل إلى 32ر3369 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 7ر1148 نقطة، بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (7:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (7:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 06ر0% ليصل إلى 21ر3361 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 26ر0% ليصل إلى 89ر1144 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 41ر0% ليصل إلى 52ر92 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 25ر0% ليصل إلى 35ر99 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 26ر0% ليصل إلى 719ر12 روبل.


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