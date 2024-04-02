ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 18ر0 % ليصل إلى 32ر3369 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 7ر1148 نقطة، بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (7:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (7:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 06ر0% ليصل إلى 21ر3361 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 26ر0% ليصل إلى 89ر1144 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 41ر0% ليصل إلى 52ر92 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 25ر0% ليصل إلى 35ر99 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 26ر0% ليصل إلى 719ر12 روبل.