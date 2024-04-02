مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم جنوبي اليمن

قتل مدنيان، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأعلن المرصد اليمني للألغام في بيان نشره عبر منصة إكس أن مدنيين اثنين قتلا بانفجار لغم أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة كهبوب في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وأضاف المرصد أن "كهبوب منطقة ملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، وأنه عقب الحادثة تمكنت فرق هندسية من نزع عدد من الألغام".

وسبق أن سقط العديد من الضحايا جراء انفجار ألغام من مخلفات الحرب في عدة محافظات يمنية.

وتشير تقارير حكومية، إلى أن عدد الألغام ومخلفات الحرب المزروعة في البلاد، تزيد عن مليونين.

كان أسامة القصيبي، مدير مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، قد أعلن أول أمس الأحد، أن الفرق الميدانية نزعت حتى 29 مارس الماضي، ما مجموعه 376ر436 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

ويعمل مشروع مسام في اليمن منذ عام 2108، وسبق أن قتل عدد من خبرائه بينهم أجانب، في انفجار الغام أثناء عملهم على نزعها أو تجميعها بعد تفكيكها.