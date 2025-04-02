بيسيرو: الزمالك لم يظهر بالشكل الهجومي الأمثل أمام ستيلينبوش

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رأيه بأن التعادل مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي في لقاء اليوم ليس نتيجة سيئة.

وفي تصريحات عقب مباراة فريقه أمام ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قال بيسيرو:

"الزمالك قدم أداءً جيدًا من الناحية الدفاعية، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب هجوميًا، وكان علينا تقديم أداء أكثر فاعلية في الجانب الهجومي."

وأضاف المدرب البرتغالي:"بذلنا قصارى جهدنا أمام بطل جنوب أفريقيا، لكننا بحاجة إلى تحسين الأداء الهجومي في مباراة العودة، وعلينا خلق المزيد من الفرص للتسجيل."

واختتم حديثه قائلاً:"أنا واثق من قدرات لاعبي الزمالك وإمكانياتهم لتحقيق الفوز في لقاء الإياب."

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع ستيلينبوش في المباراة التي أُقيمت على ستاد كيب تاون، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.