قوات الإنقاذ بسوهاج تنجح في استخراج شاب عالق أعلى منطقة جبلية تزيد عن 300 متر

نجحت قوات الإنقاذ بمحافظة سوهاج، بعد مرور أكثر من 10 ساعات وبمساعدة أهالي المنطقة بقرية الشيخ حمد مركز المنشاة، في إنقاذ طالب تسلق الجبل برفقة ابن شقيقه، حيث تسلقا منطقة جبلية متاخمة لقريتهم بارتفاع 300 متر لالتقاط صورة سيلفي.

وتلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا بسقوط شخص من أعلى منحدر جبلي واحتجاز آخر بمنطقة الجبل الغربي بمركز سوهاج، وذلك أثناء قيام خالد ع. م. م. (17 سنة)، طالب، ونجل عمه محمود ع. م. م. (20 سنة)، طالب، ومقيمان بمركز المنشاة، بتسلق المنحدر الجبلي بقصد التنزه والتقاط بعض الصور التذكارية. إلا أن الأول اختل توازنه وسقط من أعلى المنحدر، ما أدى إلى وفاته، بينما احتُجز الثاني أعلى المنحدر، وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى سوهاج العام.

وأفاد كل من شقيق المتوفى، هيثم (19 سنة)، عامل، ووالده (53 سنة)، عامل، ومقيمان بالناحية نفسها، بمضمون الواقعة، مضيفين أن الأول كان برفقة المذكورين أثناء التسلق للتنزه، لكن عاصفة ترابية شديدة تسببت في سقوطه من الأعلى، ونفوا وجود شبهة جنائية.

وانتقل اللواء صالح عزب، مدير أمن سوهاج، وقيادات المديرية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري، بالاستعانة ببعض الأهالي المعتادين على تسلق الجبال في المنطقة، من إنقاذ الشاب العالق وإنزاله دون حدوث أي إصابات، وأكد الشاب صحة الواقعة ونفى وجود شبهة جنائية.