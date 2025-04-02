ميلوني: يجب على الأوروبيين الدفاع عن أنفسهم حال اندلاع حرب تجارية مع أمريكا

حذرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني من حرب تجارية ، قبل إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة تستهدف شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وقالت ميلوني اليوم الأربعاء "يجب أن نبذل ما بوسعنا لمنع حرب تجارية لن تفيد لا أمريكا ولا أوروبا" غير أنها أضافت أن الأوروبيين "يجب أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر".

وأعربت ميلوني عن قلقها بشكل خاص بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الزراعية الإيطالية.

وينظر إلى رئيسة الوزراء اليمينية على إنها واحدة من أهمّ الشخصيات المؤثرة في الحكومة الأمريكية بين الزعماء الأوروبيين. وأشاد بها ترامب في العديد من المناسبات. وزارته ميلوني أيضا مرتين في الأشهر الأخيرة.

ووصف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الرسوم الجمركية التي يخطط لها ترامب بأنها "خطأ خطير" وحث على استجابة أوروبية موحدة هادئة وحاسمة".

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الواردات في خطاب يلقيه في حديقة البيت الأبيض الوردية في الساعة الرابعة مساءً (2000 بتوقيت جرينتش). ودأب على مدى أسابيع على الترويج ليوم الثاني من أبريل باعتباره "يوم التحرير" في الولايات المتحدة.