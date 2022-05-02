رئيس وزراء اليابان يصل تايلاند للتباحث بشأن الاستثمارات والحرب الروسية في أوكرانيا

من المتوقع أن يجرى رئيس الوزراء الياباني رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مباحثات مع نظيره التايلاندي برايوث تشان أوشا بشأن القضايا الاقتصادية والاضطرابات في ميانمار والحرب الروسية في أوكرانيا، عندما يلتقيا اليوم الاثنين ضمن جولة كيشيدا التي تشمل خمس دول.

وكان كيشيدا قد وصل تايلاند مساء أمس الأحد، بعد زيارة إندونيسيا وفيتنام. ومن المقرر أن يتوجه إلى إيطاليا والمملكة المتحدة بعد تايلاند.

ويشار إلى أن الاستثمارات الاقتصادية اليابانية طالما اعتبرت أمرا رئيسيا لقطاع الصناعة التايلاندي على مدار العقود الستة الماضية، خاصة قطاع السيارات، الذي يسعى الآن للتوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة "جابان بوست" أنه من المرجح أن يكون على أجندة المباحثات الصراع العنيف في ميانمار، الذي وصفه بعض الخبراء بالحرب الأهلية. وقد فرضت عدة حكومات عقوبات على جيش ميانمار لاستيلائه على السلطة العام الماضي.

وقال مسؤولون يابانيون إن كيشيدا سوف يناقش اتفاقية دخول متبادلة مع تايلاند، بهدف تعميق التعاون في مجال الدفاع. وسوف يتيح الاتفاق إجراء المناورات المشتركة والتدريبات وتبادل تمركز القوات.

وكان كيشيدا قد ناقش الحرب في أوكرانيا مع مسؤولي فيتنام الأحد الماضي، وقال إنهم اتفقوا على احترام القانون الدولي ورفض استخدام القوة.