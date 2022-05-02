الإرياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لرفع فوري للحصار عن مدينة تعز اليمنية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني "ان مليشيا الحوثي تواصل التنصل من التزاماتها بخصوص تنفيذ بنود اعلان الهدنة برعاية الامم المتحدة، وعرقلة فتح كافة المعابر ورفع الحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز اليمنية منذ 7 اعوام، رغم مرور شهر من عمر الهدنة الانسانية"‏.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن معمر الارياني "ان الحكومة خاطبت مكتب المبعوث الاممي في 7 من ابريل المنصرم باسماء الفريق الحكومي المعني بفتح طرق محافظة تعز، بهدف بدء النقاش بين الجانبين لفتح الطرق في المحافظة، الا ان مليشيا الحوثي ترفض حتى اليوم فتح اي نقاش، او تسمية ممثليها في اللجنة التي كان يفترض انعقادها فور دخول الهدنة حيز التنفيذ"‏.

واشار الارياني الى ان استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ اي من بنود الهدنة الاممية، وعدم المضي في إجراءات فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن محافظة تعز، ورفع القيود عن تنقل المدنيين بين المحافظات وحركة السلع الغذائية والاستهلاكية، يفاقم الحالة الانسانية، ويقوض جهود تثبيت الهدنة واحلال السلام‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص بادانة العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي امام تنفيذ بنود الهدنة، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لرفع فوري للحصار عن محافظ تعز، وانهاء سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه على المحافظة الاكثر كثافة سكانية في اليمن.





