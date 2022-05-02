رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يؤكد: لن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة لاستعادة الدولة ومتمسكون بالهدنة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محمد العليمي، مساء الأحد، أنهم لن يحيدوا عن قواعد التوافق والشراكة لاستعادة الدولة وإعادة مؤسساتها وإصلاح الخلل أينما كان.

وقال العليمي في خطابه الموجه إلى اليمنيين بمناسبة حلول عيد الفطر، "إنها لحظة تاريخية، وعلينا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من أجل بلدنا وأهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الإقصاء والتهميش".

ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجل الفكر والثقافة والإعلام، إلى توحيد صفهم وجمع كلمتهم، مؤكداً أن قوتهم في اجتماعهم وتوحدهم.

وأضاف"نعدكم بأن القادم سيكون أفضل لمدينة عدن(جنوباً)، ومنها لكل اليمن، وسنكون دائماً إلى جانب أبناء شعبنا ومن على تراب أرضنا ووطننا سنعمل معاً".

وأشار العليمي إلى أن إدراكهم للتحديات المتراكمة التي أثقلت كاهل اليمنيين، "يضعهم أمام مسؤوليتهم التي لا يقبل غير نجاحها".

وأكد العليمي، أن السعي لتحقيق السلام الدائم والمستدام كان حاضراً في كل نقاشاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكهم بالهدنة.

واردف بالقول "رغم كل الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي أكدنا ونؤكد تمسكنا بالهدنة وندعو لضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وسنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لانجاحها لاسيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة اليمنيين وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء او تعز المحاصرة وكل المحافظات التي يعاني أبناؤها من معاناة إنسانية".

وشدد بالقول "نتوق إلى سلام دائم وعادل وشامل ينهي هذه الكارثة ويبني على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن لكل أبناء الشعب اليمني".

وفي السابع من نيسان/أبريل الجاري، نقل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده العليمي، وسبعة نواب آخرين، بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين قابلة للتمديد.