ضبط المتهمين بالتعدي على بائعين متجولين بالضرب بدمنهور في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالتعدي على بائعين متجولين بالضرب باستخدام سلاح أبيض بدمنهور في البحيرة.



ورصدت الداخلة ما تم نشره من تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً الادعاء بقيام بعض المواطنين بالاعتداء بالضرب على شخص وشقيقة، وإحداثهم إصابة به باستخدام سلاح أبيض بشارع مسجد السد العالي بدمنهور البحيرة.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 أبريل 2023 تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة بحدوث مشاجرة بشارع السد العالي بدائرة قسم شرطة دمنهور، بين كل من طرف أول شخص وشقيقه "بائعان متجولان" مصابان بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان شخص وآخرين جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى لخلافات مالية بينهم.



تم ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة في المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطرف الثاني احتياطياً.