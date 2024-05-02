أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني متعدد الجنسيات ارتفاع أرباحه قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 91ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 81ر1 مليار دولار في عام 2023.

وارتفعت ربحية السهم العادي الواحد لتصل إلى 4ر45 سنت خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 8ر39 سنت في عام 223.

وارتفع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 17 % ليصل إلى 15ر5 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى 7ر51 سنت خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 8ر36 في عام 2023.

وتراجع صافي دخل الفوائد إلى 57ر1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 01ر2 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وارتفع صافي دخل الفوائد الأساسية بنسبة 5% ليصل إلى 4ر2 مليار دولار.