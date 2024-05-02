استطلاع: غالبية الألمان مستعدة لشراء أغذية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بسعر مخفض

أبدى 70% من المستهلكين في ألمانيا في استطلاع للرأي استعدادهم لشراء أغذية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بسعر مخفض.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة التدقيق والمحاسبات "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن المستهلكين في ألمانيا أكثر استعدادا للقيام بذلك مقارنة بالمستوى العالمي الذي يبلغت فيه متوسط النسبة 60%.

وأشار الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن هذا الاتجاه أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغت النسبة 55% فقط.

وقال إيمانويل تشيبيساكوندا، خبير الاستدامة في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز": "الاستدامة معيار شراء مهم، ولكنها تتعارض مع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم"، مضيفا أنه من خلال إجراء بسيط يستطيع تجار المواد الغذائية مواجهة مخاوف المستهلكين بشأن التضخم ومكافحة هدر الغذاء في الوقت نفسه ــ من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد أهدر كل شخص في جميع أنحاء العالم ما يعادل 79 كيلوجراما من الطعام في المتوسط عام 2022.

وقد أوصى مجلس المواطنين المعني بالتغذية، الذي شكله البرلمان الألماني مؤخرا، بإلزام المتاجر الغذائية التي تبلغ مساحة مبيعاتها 400 متر مربع أو أكثر بتمرير المنتجات الصالحة للأكل التي قد ينتهي بها المطاف إلى حاويات القمامة إلى منظمات مثل بنوك الطعام، وإلا فسوف تواجه غرامات.